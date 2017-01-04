مجددا : الاحتلال يخضع الشيخ رائد صلاح للتحقيق بتهمة “التحريض على العنف”

الداخل المحتل/PNN – اخضعت شرطة الإحتلال، اليوم الأربعاء، الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، للتحقيق بتهمة التحريض وتأييد منظمة غير شرعية.

و قالت شرطة الاحتلال، بأن وحدة التحقيقات في الشرطة الاسرائيلية (433) أجرت تحقيقاً مع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، وتم التحقيق معه تحت طائلة التحذير بتهمة التحريض وتأييد منظمة غير شرعية.

والجدير ذكره، فقد تم التحقيق مع الشيخ رائد صلاح أول مره بتاريخ 21 ديمسبر 2016 بعد اعتبار الحركة الإسلامية في الداخل غير قانونية.

وكان الشيخ صلاح بدأ في مايو الماضي حكما بالسجن لمدة 9 أشهر بتهمة التحريض على العنف والعنصرية. ويخضع الشيخ صلاح منذ اعتقاله للسجن الانفرادي، بدعوى أن اختلاطه بالمعتقلين “يشكل خطرا على أمن الاحتلال”