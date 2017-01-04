ذويب: لا يجوز بإي حال تجميد حسابات المؤسسات دون قرار قضائي

رام الله/PNN – أكد ابراهيم ذويب عضو الامانة العامة للاتحاد العام لتقابات عمال فلسطين لـ راديو حياة صباح اليوم, أنه لا يجوز بإي حال من الاحوال تجميد حسابات المؤسسات دون قرار قضائي كونه إجراء غير قانوني, موضحا أن هذا الاجراء تسبب بأضرار كبيرة على العاملين في إطار الاتحاد وهم بالمئات وليس بالعشرات، وبناء على ذلك لايجوز ان يتم تجميد الموازنات التجريبية والاجور.

وأكد ذويب على الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد سواء على المستوى المحلي او العالمي, او على مستوى التصرف بالأموال بشكل قانوني وجلبها لمساعدة العاملين, مضيفا ان الاجراءات التي كانت قائمة هي لمحاولة السيطرة وبسط النفوذ على الحركة النقابية الفلسطينية, مبينا أن الاتحاد مر بظروف صعبة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة لمحاولة تأمين رواتب العاملين والتي “لم تسد رمق الموظفين” خاصة في فترة الأعياد, وبين أن الاتحاد يعمل منذ 28 شهر كانون أول الماضي من أجل تأمين مجموعة من الذمم الكبيرة التي تراكمت على الاتحاد, مؤكدا أن المؤسسة ليست ملكا لأحد، إنما وجدت لتقديم الخدمات للاخرين وللجمهور, لذلك يعمل الاتحاد مؤخرا من أجل تأمين الذمم والحقوق المترتبة ليس فقط للعاملين في أطار الاتحاد وانما ايضا للمؤسسات.

أضاف ذويب أنه يجب ان يكون انصاف هذا العدد الكبير من الموظفين على رأس الأولويات في المرحلة القادمة, حيث ان عليهم أن يكونوا ضمن النظام المالي والاداري.

ومن الجدير بالذكر أن ما يزيد عن 100 موظف وموظفة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعيشون في ظروف اقتصادية مأساوية منذ 7 اشهر لعدم تلقيهم رواتبهم بسبب قرار تجميد أموال الاتحاد العام للنقابات من قبل سلطة النقد الفلسطينية.