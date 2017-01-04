نتنياهو: أدعم منح عفواً للجندي “اليؤور أزاريا”

القدس/PNN – قال موقع واللا العبري ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم منح العفو للجندي اليؤور أزاريا قاتل الشهيد الشريف في الخليل.

وكتب نتنياهو عبر موقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك “إنه يوم صعب ومؤلم لنا جميعا، أولا وقبل كل شيء لاليؤور وعائلته، لجنود الجيش الاسرائيلي، للمواطنين الكثيرين وأهالي جنودنا، وأنا بينهم”.

وتابع نتنياهو “أدعو كل مواطني “اسرائيل” الى التصرف بمسؤولية تجاه الجيش الاسرائيلي، ضباطه ورئيس هيئة الأركان. لدينا جيش واحد وهو أساس وجودنا. جنود الجيش هم بنونا وبناتنا، وإننا لملزمون بالترفع عن أي خلاف بيننا”. وختم نتنياهو بالتعبير عن دعم العفو “أنا أدعم منح العفو لاليؤور أزاريا” كتب وأنهى.

وكانت قد قررت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الاربعاء، حكما نهائيا للجندي اليئور ازاريا قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، بانه مذنب في قضية قتل الشهيد، كما وقررت محكمة الاحتلال اصدار الحكم بعد شهر من الان.