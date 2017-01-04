الاحتلال يهدم منزلا جديدا في القدس

القدس/PNN- هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، مساء اليوم الأربعاء، منزل المواطن عامر عبيدو في حي “واد الدم” ببلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة؛ بحجة عدم الترخيص.

وقال شقيق المتضرر نجيب عبيدو إن جرافات الاحتلال هدمت منزل أخيه المكون من طابقين بمساحة إجمالية نحو 160 متراً مربعاً ويقطنه ثمانية أفراد منذ 16 عاماً.

وذكر أن الاحتلال داهم الحي منذ ساعات الصباح حيث شرع بتفريغ محتويات المنزل إلا أن محامي العائلة نجح باستصدار قرار تجميد الهدم وتحديد جلسة في محكمة الاحتلال في ساعات المساء حيث شرعت الجرافات بعد انتهائها بالهدم.

وتابع:” الاحتلال تلاعب بأعصابنا منذ الصباح بداية بتفريغ المنزل ومن ثم بتجميد الهدم وانسحاب القوات والجرافات التي عادت مساءً وحولت المنزل إلى ركام رغم عرض قاضي المحكمة بدفع مبلغ 50 الف شيقل اليوم لوقف الهدم، وقبل وصول العائلة لدفع المبلغ بدأت الجرافات بهدم المنزل.

يذكر أن جرافات بلدية الاحتلال في القدس هدمت منزلين في وقت سابق اليوم تعود ملكيتهما للمواطن عدنان الشويكي في حي الأشقرية بين بلدتي بيت حنينا وشعفاط شمال القدس المحتلة ويقطنهما 18 فرداً من عائلتي الفقيه ومسالمة المستأجرتين بحجة عدم الترخيص.