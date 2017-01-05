اعتقال ستة مواطنين والاعتداء على آخرين واستجواب أطفالاً في كفر قدوم

محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا، واعتدت على آخرين، واستجوبت عددا من الأطفال، عقب دهم منازل ذويهم في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأوضح منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي في تصريح لـ”وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، فجرا، واعتقلت الشاب أسامة عبد الرزاق عامر( 30 عاما)، واعتدت على الشابين أوس عبد الرزاق ( 27 عاما)، ويوسف مصطفى شتيوي( 24 عاما)، بالضرب المبرح.

وأضاف شتيوي “أن تلك القوات داهمت عددا من المنازل، عرف من أصحابها: منزل المواطن حكمت شتيوي، حيث احتجزته وزوجته في إحدى الغرف، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع نجليه طارق (13 عاما)، ومالك (12 عاما)، بحجة المشاركة في المسيرة الأسبوعية، وهددتهم بالاعتقال، أو إطلاق النار، في حال تواجدوا هناك”.

كما اقتحمت منزل المواطن عماد شتيوي، وأجرت تحقيقا مع نجله قصي (15 عاما)، ومنزل الشيخ عبد الرزاق عامر، وقامت بتهديد قاطنيه، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ألقت قنابل الصوت داخل المنازل السكنية، دون مبرر.