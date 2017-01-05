حالة الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين

وتوقعت الدائرة بأن يكون الجو يوم غد الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت: أما يوم السبت المقبل، فمن المتوقع أن يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وذكرت الأرصاد الجوية أن الجو يكون يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا وباردا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويتوقع خلال ساعات المساء والليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وقد حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.