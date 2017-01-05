اسعار العملات: الدولار: 3.85/ اليورو:4.06/ الدينار:5.45/ الجنيه:0.21 24 دقيقة مضت أقتصاد 23 زيارة إقـــرا أيـضـا ... “الإحصاء”: تراجع ملحوظ في مؤشر كميـات الإنتـاج الصناعي خلال تشرين الثاني 14 دقيقة مضت ذويب: لا يجوز بإي حال تجميد حسابات المؤسسات دون قرار قضائي 13 ساعة مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الخميس، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.85 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.45 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.21 شيقل. 2017-01-05 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest