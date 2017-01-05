“الإحصاء”: تراجع ملحوظ في مؤشر كميـات الإنتـاج الصناعي خلال تشرين الثاني

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 رام الله/PNN- اظهر مسح دوري للجهاز المركزي للإحصاء، وزع نتائجه اليوم الخميس، تراجعا ملحوظا في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.13% خلال شهر تشرين الثاني 2016 مقارنة بشهر تشرين الأول السابق، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 104.29 خلال شهر تشرين الثاني 2016 مقارنة بـ 105.49 خلال شهر تشرين الأول 2016 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

فقد سجل نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 11.17% والذي تشكل أهميته النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجل نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً بنسبة 1.97% والذي تشكل أهميته النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً بنسبة 0.35% خلال شهر تشرين الثاني 2016 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجل نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنسبة 23.07%، والذي تشكل أهميته النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين الثاني 2016 مقارنة بشهر تشرين الأول 2016، أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الملابس، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المشروبات، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الخشب ومنتجاته. 

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