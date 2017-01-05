فقدان صياد فلسطيني بعرض بحر غزة بعد اغراق بحرية الاحتلال لقارب صيادين

غزة/PNN/ أغرقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مركب صيد قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى فقدان صياد كان على متنه، عقب إطلاق النار، وفتح خراطيم المياه صوبه.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية وفا عن أحد الصيادين، بأن زورقا حربيا إسرائيليا هاجم عددا من مراكب الصيادين قبالة بحر السودانية، وهي على بعد نحو 4 أميال بحرية، وقام بمطاردتها، وإطلاق النار عليها، وأغرق إحداها، ما أدى إلى فقدان الصياد محمد أحمد الهسي، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية في مراكب صيد أخرى.

يذكر أن بحرية الاحتلال تهاجم بشكل يومي الصيادين، ومراكبهم، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.

وفي سياق متصل أصدرت لجان الصيادين في محافظات قطاع غزة تصريحا صحفياً وصل PNN نسخة عنه، ومما جاء فيه:

في ضوء الاعتداءات المستمرة بحق الصيادين في قطاع غزة، والهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصياد الفلسطيني اثناء ممارسه عمله في البحر، يدشن الاحتلال جريمة جديدة وبشعه اقترفتها قواته الغاشمة في عرض البحر اتجاه احد مراكب الصيادين مساء أمس.

حيث في تمام الساعة التاسعة من مساء الاربعاء الموافق 04/01/2017 كان مركب الصياد رشاد الهسي متوقفا في عرض البحر قباله ساحل السودانية شمال غزة على بعد 5 اميال يمارس عمله دون اي خرق للمساحة التي تفرضها بحرية الاحتلال، قام احد زوارق البحرية الاسرائيلية بصدم هذا المركب دون اي سابق انذار او تحذير وبصورة مباشرة، مما أدى الى انقلاب المركب واغراقه وتدميره بشكل كامل وفقدان احد الصيادين العاملين عليه، وهو الصياد محمد أحمد محمد جميل الهسي والذي لايزال مفقودا حتى صدور هذا التصريح، وتستمر عمليات البحث عن الصياد المفقود أملا في ان يجدوه على قيد الحياة.

واستنكرت لجان الصيادين التابعة لاتحاد لجان العمل الزراعي هذا العمل وهذه الهمجية الاحتلاليه في التعامل مع الصيادين أثناء مزاوله عملهم في عرض البحر.

وطالت اللجان الكشف عن مصير الصياد المفقود محمد احمد محمد جميل الهسي والذي لايزال مفقودا حتى هذه اللحظة.

كما وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل والفوري لتوفير الحماية للصيادين وتأمين وصولهم لمصادر رزقهم دون أن يتم التعرض لهم اثناء ممارسه عملهم. وأضافت نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمة المتصاعدة والمستمرة بحق الصيادين. نطالب المجتمع الدولي التدخل الفوري لرفع الحصار البري والبحري الفروض على قطاع غزة.