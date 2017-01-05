نقابة الصحفيين و الامن الفلسطيني يتفقون على اجراءات تسهل عمل الصحفيين خلال تغطية الاعياد الشرقية 

بيت لحم/PNN/ قالت نقابة الصحفيين الفلسطينين انها اتفقت مع قيادة الاجهزة الامنية على اتخاذ اجراءات تضمن حرية الحركة للصحفيين خلال تغطية الاعياد الميلادية المجيدة وضمان عدم حدوث اي عرقلة كانت قد حدثت خلال عيد الميلاد المجيد بتاريخ 24/12/2016.

وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها تلقت ال PNN نسخة منه انه تم الاتفاق مع مدير الشرطة الفلسطينية المقدم حقوقي علاء الشلبي ممثلا لقيادة الأجهزة الأمنية خلال اجتماع مع نقابة الصحفيين على العمل على تجاوز هذه الإجراءات من اجل تسهيل التغطية الإعلامية لاحتفالات أعياد الميلاد الشرقية .

و ناقش الاجتماع بعض الإجراءات والمعيقات التي واجهها بعض الصحفيين اثناء تغطيتهم لاحتفالات عيد الميلاد المجيد للطوائف التي تسير على التقويم الغربي الشهر الماضي

وبحسب نقابة الصحفيين فقد وعد قائد شرطة بيت لحم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهذا الغرض وتوفير الأماكن ( المنصات) اللازمة بالتعاون مع بلدية بيت لحم وحراسة الاراضي المقدسة حتى تتم التغطية بافضل صورها .

ودعت نقابة الصحفيين كافة الصحفيين الراغبين بالتغطية الإعلامية لاحتفالات أعياد الميلاد ابداء اعلى مستويات التعاون في هذا الإطار حرصا على إيصال الرسالة والصورة الفلسطينية بأبهى صورها.

وجاء موقف نقابة الصحفيين هذا عقب اجتماع عقد بين ممثلين من النقابة وقيادة الاجهزة الامنية الفلسطينية ممثلة بمدير عام شرطة بيت لحم عقب اعلان النقابة الاسبوع الماضي نيتها مقاطعة الاعياد الشرقية بسبب اجراءات الامن المشددة التي عطلت وعرقلت عمل الصحفيين في بعض الاحيان.

وتقدمت نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأحر التهاني لشعبنا برأس السنة الجديدة وأعياد الميلاد المجيدة واكدت انها عقدت الاجتماع مع يادة الامن حرصا على ان تتم التغطية الإعلامية لأعياد الميلاد بافضل اشكالها.