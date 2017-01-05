رودريجيز يتراجع عن تهديداته

مدريد/PNN- تنفس خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد، الصعداء، وتراجع عن تهديداته للنادي الملكي بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد مشاركته في مباراة إشبيلية.

وتألق النجم الكولومبي، وسجل هدفين ليقود ريال مدريد للفوز على ضيفه إشبيلية بثلاثية نظيفة، أمس، الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وقال رودريجيز، الذي شارك أساسيا لأول مرة منذ فترة طويلة، في تصريحات لصحيفة “أس” الإسبانية، عقب المباراة، “قدمنا مباراة رائعة، تحلينا بالتركيز منذ أول دقيقة، تنفيذًا لتعليمات المدرب، وحققنا فوزًا كبيرًا ومستحقًا أمام فريق مميز للغاية”.

لكن رودريجيز شدد على أن الفريق الملكي لم يحسم التأهل، بل تنتظره مهمة صعبة في ملعب إشبيلية بجولة الإياب.

ويكفي ريال مدريد الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارى بفارق هدفين، من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وأشار الكولومبي الدولي إلى أن هتاف الجماهير باسمه في ملعب “سانتياجو برنابيو” كان إحساسا فريدا من نوعه، مضيفًا “أتواجد حاليًا بالفريق، الذي طالما حلمت بارتداء قميصه منذ طفولتي”.

وواصل هداف كأس العالم الأخيرة بالبرازيل 2014 “الفريق كان جيدًا، وهو ما ينعكس على أي لاعب، بالطبع أريد الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات”.

وأتم رودريجيز تصريحاته “كل لاعب يمر بمراحل صعبة، ولكننا بدأنا عامًا جديدًا، بأمل وحياة جديدة، أنا باقٍ مع ريال مدريد”، وذلك ردًا على إمكانية رحيله عن صفوف “الميرينجي”.

كان رودريجيز هدد منذ أسبوع بإمكانية الرحيل عن ريال مدريد، وقال إنه سيحسم مصيره خلال أيام، بعد غضبه من عدم المشاركة في كأس العالم للأندية.

المصدر: كووورة.