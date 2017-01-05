زيدان يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو بعد مباراة إشبيلية

وقال زيدان في مؤتمر صحفي أبرزته صحيفة “آس” الإسبانية إن رونالدو سيكون متواجدًا في مباراة غرناطة يوم السبت المقبل في الدوري، مضيفًا: “لا داع للقلق، لن يحصل رونالدو على مزيدًا من الراحة”.

وأشاد “زيزو” بأداء لاعبيه في مباراة إشبيلية، مشيرًا إلى أنهم قدموا أداءً مثاليًا خلال أول 45 دقيقة، نجحوا خلالها في إحراز 3 أهداف، مشددًا على أهمية تحقيق الفوز بشباك نظيفة، لأن الريال لم يحسم التأهل لدور الثمانية في الكأس، وتنتظره مواجهة صعبة للغاية في الإياب بملعب إشبيلية.

وقال المدير الفني لريال مدريد: “تسجيل 3 أهداف في إشبيلية ليس أمرًا سهلاً، كما أثبتنا تميزنا في إحراز الأهداف من الركلات الثابتة، وأن بعض اللاعبين أكثر أهمية مثل رونالدو، ولكن الأهم أن الفريق يحتاج كل لاعب، من أجل الفوز بالألقاب، خاصة أن الفريق سيخوض 20 مباراة في 70 يومًا”.

كما أثنى زين الدين زيدان على أداء خاميس رودريجيز، مبديًا سعادته بتسجيل الكولومبي هدفين في مرمى إشبيلية، وأداء المهام المطلوبة منه حتى استبداله، وكذلك الحال بالنسبة لموراتا وأسينسيو، وذلك رغم عودة المرينجي من فترة الراحة.

وأتم زيدان حديثه، مؤكدًا أنه لا يهتم بتعزيز الرقم القياسي بعدم الخسارة في 38 مباراة متتالية، بقدر تركيزه على إعداد الفريق جيدًا للفوز في كل مباراة.