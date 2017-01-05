كونتي يوضح الفارق بين ثنائية توتنهام وثلاثية أرسنال

وبدد هدفان بضربتي رأس من ديلي آلي في استاد وايت هارت لين آمال تشيلسي في تحقيق فوزه الـ14 على التوالي في الدوري وهو ما كان سيصبح رقما قياسيا في موسم واحد.

من جانبه قال الإيطالي كونتي إن الهزيمة مختلفة تماما عن الخسارة 3-صفر ضد أرسنال يوم 24 سبتمبر أيلول والتي أصبح فريقه لا يمكن إيقافه من بعدها.

وأبلغ كونتي الصحفيين: “نشعر بخيبة أمل لكننا يجب أن نكون سعداء أيضا لأن تحقيق 13 فوزا متتاليا في هذا الدوري ليس سهلا.”

وأضاف: “لكن هذه الهزيمة مختلفة عن تلك التي حدثت في سبتمبر لأننا الآن خسرنا المباراة.. لكننا أظهرنا أننا فريق، لكن ضد أرسنال لم نظهر كفريق”.

وكان تشيلسي سيتقدم بثماني نقاط على أقرب ملاحقيه في الصدارة إذا انتصر لأول مرة في وايت هارت لين منذ 2012 لكن بينما يعد فارق النقاط الخمس عن ليفربول مريحا فإن كونتي أكد أن سباق اللقب أصبح الآن مفتوحا على مصراعيه.

وارتقى توتنهام للمركز الثالث متأخرا بسبع نقاط عن الصدارة ويتقدم بفارق الأهداف على مانشستر سيتي بينما يأتي أرسنال خلفهما بنقطة واحدة ومانشستر يونايتد بنقطتين أخريين.

وأكمل كونتي: “اليوم خسرنا أمام فريق جيد.. فريق قوي حقا ولا يجب أن ننسى أنه نافس على اللقب الموسم الماضي. إنه يتحسن وهو واحد من ستة فرق تستطيع الفوز بالدوري.”

وتابع: “نحن في صدارة الترتيب لأننا بذلنا الكثير من الجهد.. لكن بالتأكيد هذا الدوري في غاية الصعوبة ويجب أن نواصل العمل والتحسن. الهزيمة يمكن أن تحدث ضد توتنهام.. الآن من المهم أن نبدأ من جديد.”

وكان لدى فريق كونتي أقوى دفاع في الدوري حتى هزيمة الأربعاء بينما تلقت شباك توتنهام الآن أقل عدد من الأهداف في الدوري وهو 14 في 20 مباراة.

وقال كونتي: “الأمر غريب علينا أن نستقبل هذه الأهداف لأننا ندافع جيدا.. وجاء الهدفان في لحظات حاسمة. في نهاية الشوط الأول وبداية الثاني بعدما أهدرنا فرصا للتسجيل.. لكن هذا يمكن أن يحدث.

واختتم تصريحاته: “الأولوية عندي هي الفوز مجددا. التدريب لا يتغير سواء انتصرت أو خسرت. يجب أن نواصل العمل.”