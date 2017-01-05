الفنان اللبناني عاصي الحلاني سيطلق اغنية للاسرى القابعين في سجون الاحتلال

رام الله/PNN- اعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين عن توقيع اتفاقية مع مؤسسة كواليس للانتاج والتوزيع الفني ومقرها الاردن لانتاج اغنية وطنية تضامنية مع الاسرى في سجون الاحتلال بمناسبة دخول الاسير كريم يونس ال 35 عاما في السجون وهو اقدم اسير فلسطيني ومعتقل منذ عام 1983 من سكان قرية عرعرة في الداخل الفلسطيني.

الاغنية من كلمات الشاعر الفلسطيني رامي اليوسف وسوف يقوم بغنائها الفنان العربي اللبناني عاصي الحلاني، وقد تم البدء في انتاج الاغنية في استديوهات بيروت بمواصفات فنية عالية.

وقالت هيئة الاسرى ان الاغنية ستطلق من بيروت خلال مؤتمر صحفي سيعقد خلال هذا الشهر بحضور فنانين ونشطاء في مجال الاسرى واسرى محررين.

وقال قراقع ان اطلاق اغنية عن الاسرى يأتي في سياق استراتيجة تدويل قضية الاسرى على المستوى العالمي ثقافيا وفنيا وقانونيا وسياسيا، وان الحركة الاسيرة الفلسطينية بتجربتها العميقة تضم رموزا وطنية وبطولات عظيمة تستحق ان يتم تناولها بكافة اشكال التعبير والانشطة المختلفة.