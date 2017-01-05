صورة رسالة مؤثرة من كريم محمود عبد العزيز لوالده

ووجه كريم عبد العزيز رسالة إلى والده الراحل الساحر محمود عبد العزيز، من خلال تعليقه على البوستر، حيث كتب كريم “أبويا، أتمني أعيش حياتي كلّها أشرِّف حضرتك.. وهشرَّفك بإذن الله”.

صورة لبوستر مسلسل “شقة فيصل” على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

شقة فيصل لكريم محمود عبد العزيز

كلمات كريم دفعت متابعيه للدعاء للفنان الراحل متمنين من الله أن يلهم أحبائه الصبر والسلوان وأن يرحم الفقيد، وتمنوا لكريم النجاح والتوفيق في أعماله الفنية.

يذكر أن الساحر محمود عبد العزيز توفي مساء السبت 12 نوفمبر عن عمر يناهز 70 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.