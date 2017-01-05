الإسلامية المسيحية تهنئ الشرقيين بعيد الميلاد المجيد

رام الله/PNN- هنأت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المسيحيين الشرقيين بعيد الميلاد المجيد، وتمنت أن تعم هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعالم بالأمن والسلام والاستقرار.

وأشارت، “رغم وجود الإحتلال وإجراءاته القمعية إلاّ أن عيد الميلاد جاء لتفقد أحوال بعضنا البعض وتبادل الزيارات التي تضفي رونقا خاصا على معنى وجوهر العيد، وهذا ما يجسد روح الاخوة والتعايش والمحبة والفرح والمسرة”.

ونوه الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، الدكتور حنا عيسى، الى أن فلسطين تتمتع في عيد الميلاد المجيد بوحدة وطنية راسخة الجذور في عمق التاريخ، وتتعانق الكنائس مع المساجد في لوحة فريدة تعبر عن ذروة المحبة والتسامح والإخاء.

وقال عيسى، “أعياد الميلاد تدل على العمق الحضاري المنفتح والمعبر عن روح فلسطين الحية التي كانت ولاتزال وطناً للتعدد والتسامح الاصيل، والاحتفال بعيد ميلاد سيدنا يسوع المسيح -إن دلّ – فأنه يدل على ثقافة محبة من جهة، ومحاكاة الإرث الحضاري الذي عرفته فلسطين منذ نشأة التاريخ من جهة أخرى. أعياد أبناء الشعب العربي الفلسطيني مسيحيين ومسلمين هي أعياد وطنية تتآلف فيها القلوب وتلتقي عندها محبة الجميع للوطن”.

وأكدت الهيئة في بيانها أن فرحة الشعب الفلسطيني لا تكتمل إلا بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحصوله على حقه كافة في تقرير مصيره. ونددت بإجراءات الإحتلال وانتهاكاته المتواصلة لاسيما في القدس المحتلة.