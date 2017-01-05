مهرجان دلهي السينمائي الدولي يكرم سفارة دولة فلسطين على جهودها في إنجاح المهرجان

رام الله/PNN- استقبلت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الهند، صباح اليوم الخميس، القائمين على مهرجان دلهي السينمائي الدولي، حيث رحب السفير الفلسطيني عدنان ابو الهيجاء بالضيوف وشكرهم على جهودهم ودورهم في تطوير وتعزيز العلاقات الفلسطينية الهندية في مجال الثقافة، خاصة في مجال السينما والتي تعتبر من اهم الوسائل الفاعله في نشر ثقافة السلام والمحبة بين الشعوب.

وكرم رئيس المهرجان سفارة دولة فلسطين على جهودها في إنجاح المهرجان، من خلال مشاركتها في المهرجان وتنظيم حفل عشاء بمناسبة إختتام المهرجان في مقر السفارة بتاريخ 9/12/2016، بحضور جميع المشاركين من الممثلين والمخرجين السينمائين واعضاء السلك الدبلوماسي من الدول المشاركة في المهرجان، حيث تسلم السفير عدنان ابو الهيجاء ,و المستشار أول د. وائل البطريخي جائزة التكريم من قبل رئيسة شركة The Social Circle القائمة على تنظيم المهرجان وبحضور الممثل الهندي السيد Pravin Dabas . كما قام السفير ابو الهيجاء بتسليم جائزة التكريم للفنان الهندي السيد Dabas نيابة عن وبأسم القائمين على تنظيم المهرجان.

علماً أن دولة فلسطين شاركت في مهرجان دلهي الدولي للسينما بفيلمين للمخرج الفلسطيني رشيد المشهراوي ( رسائل من اليرموك- فلسطين ستيريو)، حيث حصل الفيلم الفلسطيني Palestine Stereo على أفضل فيلم عربي في مهرجان دلهي الدولي للسينما.

وفي نهاية اللقاء شكر السفير الفلسطيني الضيوف على دعمهم للشعب الفلسطيني وقضيتة العادلة من أجل الحرية والاستقلال، كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات الفلسطينية الهندية في مجال السينما وتبادل الزيارات بين الجانبين، كذلك تم بحث إمكانية زيارة بعض الشخصيات الفنية والممثلين المشهورين في الهند إلى دولة فلسطين ومشاركتهم في الفعاليات والمهرجانات الفنية في دولة فلسطين.