تربية قلقيلية تعقد اجتماعا تربويا لمديري ومديرات المدارس

قلقيلية/PNN- عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية اجتماعا تربويا لمديري ومديرات المدارس في المحافظة لنقاش جملة قضايا تربوية هامة، وذلك بحضور ومشاركة نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم، وخضر عودة النائب الفني، ورؤساء الاقسام الادارية والفنية، ومديري ومديرات المدارس في محافظة قلقيلية.

نائلة فحماوي رحبت بالحضور، وناقشت مع مديري ومديرات المدارس اسس التقويم التربوي والتعديلات الخاصة بالمرحلة الاساسية، اضافة الى شكل ومضمون الشهادات المدرسية الجديدة، وتعليمات الوزارة بهذا الشأن، كما ناقشت فحماوي مع مديري ومديرات المدارس تقييم الاداء للمعلمين، واليات متابعة المعلمين الجدد، كما تم نقاش تدريب الجدد على سياسة الحد من العنف.

كذلك شددت فحماوي على اهمية دعم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وابراز مواهبهم، وكذلك ابراز ابداعات الطلبة في كافة المجالات ومن ضمنها المواهب الثقافية والفنية وخاصة تشجيع “ادب الاطفال”، كما ناقشت فحماوي مع المشاركين محاور التطوير التربوي ومن ضمنها موضوع “رقمنة التعليم”، ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم الاساسي، وبرنامج النشاط الحر المطبق في المدارس، كذلك تم نقاش ضرورة التزام العاملين بقطاع التعليم بمدونة السلوك واخلاقيات الوظيفة العمومية، اضافة الى نقاش اولويات الصرف المالي في المدارس.

من جانبه استعرض خضر عودة مع مديري ومديرات المدارس تشكيل لجان الطوارئ المدرسية، اضافة الى تحفيز مديري ومديرات المدارس للمشاركة الفاعلة في مبادرة الهام فلسطين الدورة السابعة، من خلال فئات الترشح المختلفة (مديري مدارس، معلمين، مرشدين تربويين، فرق طلابية وغيرها)، كما دعا عودة مديري ومديرات المدارس الى استثمار العطلة ما بين الفصلين لتنفيذ برامج تطويرية.

كما تم خلال الاجتماع فتح باب النقاش مع مديري ومديريات المدارس والاجابة على اسئلتهم واستفساراتهم.