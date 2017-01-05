نادي الأسير يُوثق (100) حالة اعتقال منذ بداية العام

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس ستة مواطنين من الخليل، وطوباس، وقلقيلية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن ثلاثة مواطنين من محافظة طوباس اُعتقلوا منهم أسيران محرران وهم: مصعب سياج، وبلال صوافطة، ورامي شريدة. كما واُعتقل مواطنان من محافظة الخليل وهما: ناهد نسيم عناتي، و مواطن آخر من مدينة دوار لم تعرف هويته.

وكذلك جرى اعتقال لمواطن من بلدة كفر قدوم في محافظة قلقيلية وهو: أسامه عبد الرازق عامر.

وذكر نادي الأسير أن مواطناً جرى اعتقاله من يوم أمس من محافظة بيت لحم وهو عارف محمد صالح (22 عاماً).

هذا وأشار نادي الأسير إلى أن حصيلة اعتقالات منذ بداية العام حتى تاريخ اليوم، وصلت إلى (100) حالة اعتقال على الأقل بينهم ثلاث نساء، و(18) طفلاً.