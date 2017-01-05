الارصاد لـPNN: انحراف المنخفض الجوي المتوقع الأسبوع المقبل ولا ثلوج

وأكد أبو أسعد في حديثه لشبكة PNN: أن المنخفض المتمركز غرب جزيرة قبرص الذي كان متوقعا أن يكون قويا وعميقا الأسبوع المقبل، انحرف نتيجة سرعة الرياح، نحو لبنان وسوريا.

وأضاف أن التأثير سيقتصر على انخفاض ملموس على درجات الحرارة أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء، وتساقط أمطار خفيفة على المناطق الشمالية، مع احتمالية تشكل الصقيع ايام الاحد والاثنين، ورياح قوية مساء الاحد، الاثنين، والثلاثاء.