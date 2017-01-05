قلقيلية: لقاء يناقش الواقع الصحي في بلدة عزون

قلقيلية/PNN- ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية في مكتبه، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة الواقع الصحي في بلدة عزون من خلال إنشاء عيادة صحية أولية تلبي احتياجات المواطنين في البلدة.

وحضر الاجتماع سائد موافي رئيس بلدية عزون، د.محمد الهاشم مدير الصحة، المهندس عماد الخطيب مدير دائرة الهندسة في وزارة الصحة.

وخلال الاجتماع أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة، مستعرضا واقع بلدة عزون واستهدافها من قبل الاحتلال، مشيرا إلى أن بلدة عزون تعاني من نقص في الخدمات الصحية الأولية وتحتاج إلى إنشاء عيادة صحة أولية بشكل عاجل، داعيا إلى البحث عن آليات تفاهم لإتمام هذا البناء، علما أن هنالك مبلغ 44 ألف دولار يمكن البدء بها.

بدوره أشار مدير الصحة إلى أهمية التعاون ما بين وزارة الصحة والبلدية، وهذا يتطلب حلولا إبداعية والنظر إلى المستقبل عند التخطيط لبناء عيادة صحة أولية تلبي احتياجات البلدة المتزايدة على مدار السنوات القادمة.

من جهته أكد رئيس البلدية على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي لتسليط الضوء على الواقع الصحي للبلدة، منوها إلى أن بلدة عزون تحتاج لبناء وحدة صحية تتماشى مع احتياجات المواطنين في أسرع وقت ممكن، وأبدى استعداد البلدية للتعاون مع وزارة الصحة للمباشرة في هذا المشروع ليرى النور.

وجرى خلال اللقاء بحث الآليات والإجراءات الفنية لهذا الموضوع، ومناقشة الخطوات العملية للمباشرة بالبناء.