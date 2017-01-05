لطالما يتكرر هذا المشهد الرومانسي حينما يقوم الرجل بخلع السترة “الجاكيت” لإعطائه لحبيبته كونها تشعر بالبرد. فبعيدًا عن الرومانسية، فإن المرأة بالفعل أكثر شعوراً للبرد من الرجل، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن ذلك يعود إلى أن طبيعة تكوين جسم المرأة تختلف عن الرجل، والتي من بينها “العضلات”، التي تكون موجودة بصورة أكبر عند الرجال، حيث تساعد العضلات على ارتفاع معدل الحرق بصورة أكبر عند الرجل، مما يمنح إحساساً أكبر بالدفء لديهم.

وأضافت الصحيفة أن طبيعة الهرمونات الأنثوية لدى المرأة لا تجعلها تحتفظ بفيتامين E المسئول عن توليد الطاقة بصورة جيدة، لهذا ينصح دائمًا بالإكثار من نوعية الاطعمة التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل اللوز، زيت الزيتون، الأسماك والبروكلي.

وتنخفض حرارة جلد المرأة بمعدل 3 درجات مئوية على الأقل، بسبب أن طبيعة جلد الرجل تكون أكثر سماكة بنسبة 15% عن المرأة، وفقًا لما ذكره موقع stuff.co.nz.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن المرأة العاملة التي تجلس على المكتب طوال اليوم، تكون أقل دفئًا بالنسبة لغيرها من النساء، لهذا ينصح المرأة دائمًا بالحرص على الحركة المستمرة حتى يستطيع جسدها توليد الطاقة والحصول على الدفء خاصًة في موسم الشتاء.