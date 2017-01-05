رام الله: اتلاف كمية من العاب الاطفال الغير صالحة للاستخدام

رام الله/PNN- أتلفت الضابطة الجمركية ، اليوم الخميس، كمية من العاب الاطفال الغير صالحة للاستخدام في مدينة رام الله.

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في الضابطة الجمركية وصل PNN نسخة عنه: “ان الكمية المتلفه عبارة عن العاب اطفال (ملتينه) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام والتي قد تم ضبطها سابقا من قبل دوريات الضابطة الجمركية ،والتحفظ عليها لحين حضور صاحب البضاعة وقرار لجنة السلامة العامة في المحافظة ،وبعد استكمال الاجراءات القانونية قررت لجنة السلامة العامة اتلاف الكمية لخطورتها على الاطفال وحرصا على سلامتهم .رام الله – العلاقات العامة والاعلام – اتلفت الضابطة الجمركية في محافظة رام الله اليوم الخميس كمية كبيرة من العاب الاطفال ( الملتينه) تقدر ب 2 كونتينر كبير حجم (40 قدم) لكل منهم.

وتهيب الضابطة الجمركية بالاخوة المواطنين بضرورة الابلاغ عن أي بضاعة فاسدة او منتهية الصلاحية تضر بصحة المواطن الفلسطيني وذلك من خلال صفحة الفيس بوك الخاصة بالجهاز او الرقم المجاني 132.