بالصور: متطرف اسرائيل يطعن فلسطيني على خلفية قومية في اسدود شمال قطاع غزة

غزة/PNN- ذكرت مصادر عبرية، أن فلسطينياً أُصيب بجراح بعد أن طعنه مستوطن في “اسدود”، شمال قطاع غزة.

ووفقاً لمصادر الاحتلال، فإن الفلسطيني أصيب على خلفية قومية، دون ذكر تفاصيل أخرى.

يتبع ….