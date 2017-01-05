بالصور: متطرف اسرائيل يطعن فلسطيني على خلفية قومية في اسدود شمال قطاع غزة 39 دقيقة مضت مختارات PNN 121 زيارة إقـــرا أيـضـا ... رئيس المجلس قروي البرج لـPNN: الاحتلال يوقف العمل بشق طريق زراعي بالقرية 58 دقيقة مضت الارصاد لـPNN: انحراف المنخفض الجوي المتوقع الأسبوع المقبل ولا ثلوج 2 ساعتين مضت غزة/PNN- ذكرت مصادر عبرية، أن فلسطينياً أُصيب بجراح بعد أن طعنه مستوطن في “اسدود”، شمال قطاع غزة. ووفقاً لمصادر الاحتلال، فإن الفلسطيني أصيب على خلفية قومية، دون ذكر تفاصيل أخرى. يتبع …. 2017-01-05 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest