صلح غزة تنجز 26946 قضية خلال العام المنصرم

غزة/PNN- شهدت محكمة صلح غزة في عام 2016 تطور كبير في فصل القضايا على اختلاف أنواعها حيث أنجزت 26946 قضية في حين بلغ الوارد 27054 قضية.

فقد بلغت قضايا الحقوق المفصولة 1877 قضية في حين كان الوارد 2326 قضية أما في الطلبات المدنية المتنوعة فقد فصلت في 2634طلب أما الوارد فسجل 2631 طلب .

وفيما يتعلق بالجنح الجزائية والمرورية تم الفصل في7155 قضية بينما سجل الوارد 6768 قضية، المخالفات المرورية تم الفصل في جميع القضايا الواردة وهي 3757 وفي الطلبات الجزائية المتنوعة تم الفصل في 879 طلب في حين كان الوارد 1045.

طلبات الكفالة بلغ الوارد منها 2469وتم الفصل في 2467 كفالة أما مخالفات البلدية فبلغت 8058 وتم الفصل في 8177 مخالفة.