السفير مصطفى يزور سفير ماليزيا ويشكره على موقف بلاده في مجلس الامن

رام الله/PNN- زار سفير دولة فلسطين لدى الجمهوريه التركيه د. فائد مصطفى، صباح اليوم الخميس، سفير ماليزيا لدى الجمهوريه التركيه السيد عبدالرزاق عبدالوهاب وعبر له عن إمتنان القياده والشعب الفلسطيني لموقف ماليزيا الى جانب السنغال وفنزويلا ونيوزلندا في تقديم مشروع القرار 2334 الخاص بالاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينيه وعدم شرعيته والمطالبه بوقفه ، كما أشاد كذلك بالعلاقات الاخويه التي تربط ما بين البلدين ، واستذكر أمامه مسؤوليات العالم الاسلامي تجاه القضيه الفلسطينيه بشكل عام وتجاه ما يجري في القدس ومحيطها بشكل خاص .

وشكر السفير عبدالرزاق السفير مصطفى على زيارته وأكد على ان ماليزيا ستستمر بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني سياسيا ، كما ستستمر في تقديم المساعدات وتنفيذ المشاريع في الاراضي الفلسطيني ، وأشار الى ان مستشفى الاطفال الذي أنشأته ومولته ماليزيا في قطاع غزه أصبح جاهزا تقريبا ، كما أنه يجري تنفيذ عدد آخر من المشاريع في قطاع غزه للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الظلم الناتج عن مواصلة الاحتلال الاسرائيلي .

وفي السياق أطلع السفير مصطفى سفير ماليزيا على تطورات الاوضاع في فلسطين والجهود التي تبذل الان لعقد المؤتمر الدولي حول القضيه الفلسطينيه في فرنسا منتصف الشهر الحالي ، كما تبادلا وجهات النظر حيال العديد من القضايا .