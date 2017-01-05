وزير العمل يبحث اوجه التعاون مع رئيس غرفة كولون الحرفية الالمانية

رام الله/PNN- بحث وزير العمل مأمون ابو شهلا اوجه التعاون المستقبلي مع رئيس غرفة كولون الحرفية الالمانية في مجال التدريب المهني، وامكانيات الاستفادة من الخبره الالمانية، وكذلك اليات الاشراف والتنفيذ المتبعه في المانيا ودور القطاع الخاص في التدريب مقارنة بفلسطين.

جاء ذلك بحضور ناصر قطامي وكيل الوزارة، ونضال عايش مدير عام التدريب المهني وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامه والاعلام، وجمال جوابره مدير اتحاد الغرف التجاريه والصناعيه والزراعيه، واورليش شتاين مدير مشروع “الشراكه مع فلسطين في مجال التدريب المهني”.

وقال ابو شهلا ان فلسطين تعاني من معدلات بطالة وفقر عالية حيث يصل العدد العاطلين عن العمل الى حوالي 400 الف عامل اغلبهم من الشباب وخريجي الجامعات من الدراسات الانسانية، مشيرا الى ان الوزراه تسعى حسب رؤيتها الى اعادة تاهيل هؤلاء الخريجين العاطلين وتدريبهم على مهن تتلاءم مع احتياجات سوق العمل او توفير قروض دواره لاقامة مشاريع انتاجية خاصة لهم بعد تدريبهم على ادارتها لضمان نجاحها واستمراريتها وتشغيل اخرين، الامر الذي يحتاج الى مزيد من توفير الدعم والخبرة والمشورة الالمانية في هذا المجال.

من جانبه، استعرض فوكس نظام التدريب المهني في المانيا واليات الاشراف والتنفيذ المتبعة في المانيا ودور القطاع الخاص الهام في العملية التدريبيه ونجاعته في توفير الايدى الماهرة وبالتالي تطوير الصناعة، ما نتج عنه نسبة متدنية من البطالة.

يذكر انه تم توقيع مذكرة التفاهم بشراكة ثلاثية ما بين وزاره العمل واتحاد الغرف التجارية وغرفة كولون الحرفيه بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مجال التدريب المهني وبناء شراكه ما بين مقدمي الخدمه ومراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، والقطاع الخاص وسوق العمل لضمان مواءمة مخرجات النظام لاحتياجات السوق وتأسيس وحدات تدريب مختصه في الغرف التجاريه علما ان المشروع مدته 3 سنوات.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على ترتيب زياره لوزير العمل الى المانيا للاطلاع عن كثب على نظام التدريب المهني الالماني والاجراءات والاليات المتبعة هناك.