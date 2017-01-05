الاحتلال يخطر بوقف بناء منزل في ترقوميا غرب الخليل

وبحسب المصادر المحلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، يرافقها ما يسمى التنظيم الإسرائيلي في الإدارة المدنية للاحتلال، داهموا بلدة ترقوميا غربا، وسلموا المواطن علاء غازي قعقور، للمرة الثانية، إخطارا بوقف العمل والبناء في منزله قيد الإنشاء.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، كان أخطر المواطن قعقور ومواطنين آخرين في المنطقة خلال أيلول الماضي بضرورة وقف العمل والبناء بحجة عدم الترخيص والبناء في مناطق مصنفة “ج”.