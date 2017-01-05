المفتي العام يترأس اجتماعاً لهيئة إدارة وتحرير مجلة الإسراء

القدس/PNN- ترأس سماحة الشيخ محمد حسين – المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ المشرف العام لمجلة الإسراء، اجتماعاً لأسرة تحرير المجلة، بحث فيه آلية تطوير المجلة والنهوض بها نحو الأفضل شكلاً ومضموناً، من حيث التنسيق والتدقيق والتوزيع وتنوع المادة المنشورة…إلخ، وقد أثنى سماحته على جهود هيئة تحرير المجلة والعاملين فيها، مؤكداً على أهمية المجلة في نشر الوعي الديني وإفادة القارئ في شتى المجالات التي تتناولها المقالات والأبحاث والفتاوى التي تنشر عبر المجلة.

مبيناً أن المجلة منتظمة في صدورها حيث تصدر بشكل دوري بواقع عدد لكل شهرين هجريين، ويتم نشرها على الصفحة الإلكترونية لدار الإفتاء الفلسطينية، وتوزع مجاناً على المساجد والمكتبات والوزارات والمؤسسات الرسمية الشعبية والمواطنين، ودار نقاش مفصل من قبل الحضور حول النقاط الواردة في جدول الأعمال.