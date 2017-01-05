الاحتلال يحتجز اسيراً في البرد لمدة (22) ساعة

رام الله/PNN- احتجز جنود الاحتلال الإسرائيلي الأسير خليل حسن جميل حامد (34 عاماً)، وهو مكبّل اليدين في البرد القارس لمدة (22) ساعة.

ونقلت عنه محامية نادي الأسير الفلسطيني جاكلين فرارجة عقب زيارتها له في معتقل “عتصيون”، أن جنود الاحتلال اعتقلوه من منزله في تمام الساعة الرابعة فجراً يوم الثالث من كانون الثاني الجاري، ونقلوه إلى سجن “عوفر”، إلّا أن إدارة السّجن رفضت استقباله بذريعة عدم وجود متّسع في السجن، فقاموا بنقله إلى معتقل “عتصيون” وأبقوه محتجزاً في الخارج لعدّة ساعات.

مشيراً إلى أن ابن عمه الأسير أيمن نعيم حامد كان برفقته أيضاً، وقد جرى نقله إلى المستشفى بسبب تأثير البرد على حالته، وسيقوم محامو نادي الأسير بزيارته في الوقت القريب لتوثيق حالته.