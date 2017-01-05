مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضا بنسبة 0.13%

واغلق مؤشر “القدس” تداولات الجلسة على 535.12 نقطة منخفضا بمقدار 0.67 نقطة، مدفوعا بانخفاض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.33%، رغم استقرار مؤشرات قطاعات: الاستثمار، والبنوك والخدمات المالية، والتأمين، وارتفاع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.22%.

ومن بين 12 شركة جرى التداول على اسهمها، ارتفع سهم شركة واحدة (القدس للمستحضرات الطبية”، فيما استقرت اسهم 9 شركات: البنك الاسلامي العربي، والعربية الفلسطينية للاستثمار “ايبك”، وبنك فلسطين، والعالمية المتحدة للتامين، والبنك الاسلامي الفلسطيني، وفلسين للتنمية والاستثمار “باديكو”، ودار الشفاء لصناعة الادوية، وبنك القدس، و”الوطنية موبايل“.

في المقابل، انخفض سهما شركتين: الفلسطينية للكهرباء، والاتصالات الفلسطينية.

وشهدت البورصة في جلستها الاخيرة لهذا الاسبوع 110 صفقات شملت حوالي 194 الف سهم، في تداولات بلغت قيمتها حوالي 467 الف دولار.