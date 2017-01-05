النيابة العامة تتلف مضبوطات في مدينة نابلس

رام الله/ PNN- بتعليمات من عطوفة النائب العام المستشار د.أحمد براك بتشكيل لجنة اتلاف مضبوطات يترأسها رئيس نيابة نابلس الاستاذ احمد حنون، تم اليوم الخميس اتلاف مضبوطات ( مواد غذائية، مواد تجميل) في مدينة نابلس متحصلة من جرائم اقتصادية تم مصادرتها والبت فيها قضائيا واستكملت كافة الاجراءات القانونية وتوجب اتلافها والتخلص منها نهائيا.

وضمت اللجنة المشكلة بموجب قرار من النائب العام ممثل عن النيابة العامة، الشرطة، الدفاع المدني، الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية.

ويأتي ذلك في اطار الحفاظ على الاقتصاد الوطني والامن الاقتصادي وحماية حقوق المستهلك وضبط التجار، والرقابة على المواد الفاسدة ومطابقتها للمقاييس الوطنية.