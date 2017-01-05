الأحمد يبحث مع مشعل المصالحة والمشاركة في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني

الدوحة/PNN- التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الوطنية في الحركة عزام الأحمد، في العاصمة القطرية الدوحة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، بحضور نائبه اسماعيل هنية، وعضو المكتب السياسي موسى ابو مرزوق، وعدد من قادة حركة حماس، وبحضور سفير فلسطين في الدوحة منير غنام.

وناقش الطرفان الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وسبل تحقيق المصالحة والشراكة بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

كما جرى بحث المشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية لعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في بيروت يوم 10 يناير/ كانون ثاني الجاري، وضرورة استئناف الجهود من اجل ازالة العقبات امام تنفيذ اتفاق المصالحه الموقع في القاهرة برعاية مصر مع كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني وضرورة سرعة إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة، في ظل التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية مؤخرا، وضرورة حشد الطاقات الفلسطينية وتوحيدها لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وتحقيق أهدافه الوطنية بانهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وعبر مشعل باسم حركة حماس عن تهانيه الحارة لحركة فتح على نجاح مؤتمرها السابع، وأكد على أهمية تعزيز جهود إنهاء الانقسام في أسرع وقت.

وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات والتشاور بين الجانبين ومع كافة الأطراف المعنية لتحقيق ذلك.