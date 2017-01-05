إصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت أمر شمال الخليل

الخليل/PNN-أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق وإغماء، اليوم الخميس، جراء اقتحام جنود الاحتلال “الإسرائيلي” منطقة الظهر المحاذية لمستوطنة “كرمي تسور” جنوب بيت أمر.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام والمدمع، خلال إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين في المنطقة.

وأشار عوض، إلى وقوع مواجهات مع الشبان الذين القوا الحجارة على جنود الاحتلال عقب إطلاق قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، وتركزت المواجهات في محيط مسجد الصمود في المنطقة.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مداخل البلدة الرئيسي بجانب البرج العسكري، وامام السوق المركزي، وفتشت المواطنين ومركباتهم، ودققت في هوياتهم، وأعاقت حركة المرور في المنطقة.