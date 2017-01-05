وزارة الصحة: نحضر لتوقيع مذكرات تفاهم مع 6 مستشفيات وطنية

رام الله/PNN- أفادت وزارة الصحة اليوم الخميس، بأنها تقوم بالتحضير لتوقيع مذكرات تفاهم مع 6 مستشفيات وطنية وذلك بغرض ضبط وتنظيم التحويلات الطبية الصادرة من وزارة الصحة إليها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير جواد عواد مع القائمين على مشروع “الإنتراهلث” الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية وبحضور وكيل الوزارة أسعد الرملاوي ومديرة دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة أميره الهندي، وذلك في مكتب الوزير برام الله.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر مساء اليوم: إننا قد أنهينا التحضير لتوقيع مذكرات تفاهم مع 6 مستشفيات وطنية، وذلك من أجل ضبط وتنظيم أليات شراء الخدمة وتحويل المرضى للعلاج”.

وبدوره، ذكر وزير الصحة أن هذه التفاهمات تأتي في سياق ضبط وتنظيم عمل التحويلات الطبية، مشددا على أنها تهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المحولين من وزارة الصحة لتلقي العلاج”.

وشدد على أن مذكرات التفاهم الجديدة تنسجم مع توجهات القيادة السياسية وتنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، في ترشيد وتوطين الخدمات الطبية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم في ضبط نظام التحويل، وتعزيز الجهود المبذولة من أجل وقف النزف المستمر لموارد وزارة الصحة.

ووجه وزير الصحة دعوة لبقية المستشفيات الفلسطينية المتعاقدة مع الوزارة في القطاعين الخاص والأهلي، سرعة التواصل مع دائرة العلاج بالخارج، من أجل إبرام اتفاقيات تفاهم جديدة مع وزارة الصحة، مشددا على أن العمل بهذه التفاهمات سيبدأ مطلع الشهر المقبل، وأن أولوية شراء الخدمة الطبية ستكون للمستشفيات التي وقعت هذه التفاهمات.