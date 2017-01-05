رئيسة وأعضاء مجلس بلدية بيت لحم يشاركون في إستقبال حارس الأراضي المقدسة بمناسبة عيد الغطاس

بيت لحم/PNN-بمناسبة عيد الغطاس، إستقبل كل من محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، ورئيسة بلدية بيت لحم الأستاذة فيرا بابون، وقائد شرطة محافظة بيت لحم العقيد حقوقي علاء الشلبي، وأعضاء

مجلس بلدية بيت لحم، ومدير عام البلدية، وعدد من الشخصيات الإعتبارية والمجتمعية ورؤساء وممثلي الكنائس، وحشد من وجهاء أبناء طائفة اللاتين، وأهالي المدينة، حارس الأراضي المقدسة الأب فرانشيسكو

باتون في ساحة المهد، والذي سيترأس قداسا احتفاليا في كنيسة القديسة كاترينا الرعوية للاتين يوم غد الجمعة 6-1-2017. وانطلق موكبه، من مقره في القدس، وعند دوار مؤسسة العمل الكاثوليكي تقدم

الموكب المجموعات الكشفية، كما وتوجه موكب حارس الاراضي المقدسة إلى كنيسة القديسة كاترينا الرعوية، وبدوره رحب كاهن رعية اللاتين الاب رامي عساكرية بالحضور وأكد على أهمية هذه الزيارة السنوية

التي تسبق قداس عيد الغطاس.