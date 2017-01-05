متسول يحصل على عملة نقدية تقدر بـ 10 آلاف $

وفقا لصحيفة “مترو”، حصل المتسول “إكستر ديفون” على عملة معدنية مرسوم عليها أرنب، وتعتبر هذه العملة من العملات التي تم طباعة القليل منها ونادرة الوجود، وقد يصل سعرها إلى أكثر من 10 آلاف دولار.

ولكي يعلم المتسول ما القيمة الحقيقية لهذه العملة، ذهب إلى مركز الشرطة وسأل عن قيمتها، حيث تفاجئ بأنه يمتلك واحدة من عدة مئات من هذه الفئة التي قامت بطباعتها السلطات البريطانية على شرف الذكرى الـ150 للكاتبة الشعبية “بياتريكس بوتر”.

ويشار إلى أن هذه العملة صدرت في عدة مجموعات، وفي ذلك الوقت كانت قيمة العملة الواحدة تساوي 60 دولار، ولكن مع مرور الوقت أصبح سعرها الآن مايقارب الـ10 آلاف دولار، ولا أحد يعلم ماذا سوف يفعل المتسول بهذه العملة النقدية القيمة.

المصدر: وكالات