فوائد السحلب… مذاق الشتاء بنكهة دافئة

للسحلب فوائد كثيرة لجسم يشعر بالبرد ويبحث عن الدفء، لا تترددي هذا الشتاء بتقديم كوب من السحلب الدافئ لعائلتك عصرونية أو أمسية شتوية، كثر هم من يظنون أن السحلب من مشتقات الزبادي و الألبان لأنه يقاطعهم فى اللون والطعم، ودخول الحليب فى تكوينه بمثابة ماده اساسيه للسحلب والحقيقه أنه نبات يسمى علميا orchis mascula ويعتبر من الأعشاب المعمرة، ويستخرج من الجذور بعد أن يطحنوها لتصبح نشا، ويحتوى السحلب على 50% من المواد الهلامية الصمغية والبروتينات إضافة لـ 30% من النشا الغني بالمعادن والكالسيوم و الزيت الطيار.

ما هي أبرز فوائد السحلب ؟

يعمل السحلب على تنشيط الجسم بأكمله وبتقوية الدوره الدمويه، و لذلك يدفء الجسم.

يعتبر السحلب من المشروبات القابضه اذ يفيد فى علاج المغص المعوى والقولون .

يسهم السحلب في علاج القرحه والامعاء وايقاف نزيف المعدة والاثنى عشر.

يساهم السحلب في علاج المصابين بالسل.

يعتبر السحلب صحى ومغذى للاطفال عند مزجه بالحليب ، اذ يساعد على نمو صحى وسليم وحمايه الاسنان والعظام.

يفيد السحلب الاطفال والكبار ويوقيهم من الامراض ويساهم في التدفئه فى الشتاء .

يساهم السحلب بزيادة النشاط والرغبة بالعمل خاصة مع الرغبة في النوم والبحث عن الدفء عند انخفاض درجة حرارة الجو .

يساهم السحلب في الوقاية من الاصابة بارتفاع ضغط الدم.

يحتوي السحلب على الاملاح المعدنيه والفيتامينات وخاصة الكالسيوم الي يعمل على تقوية العظام، والحفاظ على سلامة الاسنان وقوتها ، اضافة لتحسين قوة الجسم المناعيه والوقايه من خطر الاصابه باى مرض معدى.

يستخدم السحلب كحقنه شرجيه لمن يشتكون من الام المغص المعوى والقولون خاصة النزلات التى تنتج عن الاصابة بالدوسنتاريا الاميبيه.

يحتوي السحلب على المواد القابضة ، والغرويه ، والنشويه، وكمشروب مفيد فى علاج حالات الاسهال للكبار ويعمل على التدفئه.

يساعد السحلب على التسمين لمن يعانون من النحافة الزائدة وتحسين الصحة.

ما هي طريقة عمل السحلب لزيادة الوزن ؟

نعد كوبا من الحليب قليل الدسم ونغليه ثم نتركه ليبرد.

نأتى بملعقة وربع من النشا ثم نضيف ملعقة كبيرة من السكر او حسب الرغبه.

نقلب الخليط جيدا ونضيف اليهم الحليب تدريجيا وملعقة صغيرة ماء زهر ونمزجهم في الخلاط .

نضعهم على نار هادئه ونقلبهم باستمرار لنصل الى القوام المطلوب ونزينه بالقرفه.

المصدر: وكالات