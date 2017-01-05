المنظمات الأهلية تستنكر استهداف الاحتلال للجان العمل الزراعي

رام الله /PNN- استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الخميس، حملة التحريض التي تحاول من خلالها ماكنة الإعلام الاسرائيليي تشويه وقلب الحقائق وإصرارها على استهداف مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني وخصوصا تلك التي لها إسهامات واضحة في الدفاع عن الأرض ومساندة المزارعين الذين يتعرضون لحملات متصاعدة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وفي هذا الإطار قالت شبكة المنظمات الاهلية في بيان صحفي إنها بخطورة بالغة لما تم بثه من القناة الثانية في التلفاز الاسرائيلي عن قيام اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني بتصوير مستوطنات في الضفة الغربية بطائرة من دون طيار.

وأضافت: إن هذا هو استهداف واضح للاتحاد ويكشف نوايا الاحتلال المبيتة تجاه العمل الأهلي الفلسطيني، مع العلم أن الاتحاد أصدر بيانا نفى فيه هذا الأمر.

وتابع البيان: لقدة أكد الاتحاد ان شركة مستقلة تقوم بتوثيق بعض المشروعات الممولة من الاتحاد الاوروبي هي من يقوم بتنفيذ هذا المشروع، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر فيما ينقل عن الصحافة الإسرائيلية.

وقال بيان شبكة المنظمات الأهلية إن هذه المحاولات لن ترهب المؤسسات التي ستواصل عملها بما يخدم الجمهور الفلسطيني.