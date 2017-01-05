نادي أهلي قلقيلية ينظم دورة تدريبية للخريجين الجدد

قلقيلية/PNN-نظم مركز مصادر التنمية الشبابية – نادي أهلي قلقيلية اليوم الخميس الموافق 5/12/2017م دورة تدريبية للخريجين الجدد والتي تأتي ضمن سلسلة الدورات التعليمية والتدريبية للبرامج التي يشرف عليها مركز مصادر التنمية الشبابية – نادي أهلي قلقيلية والتي استمرت لمدة خمس ساعات متواصلة من اعداد وتقديم مدربة التوظيف في نادي قلقيلية الاهلي عهود عودة، وتأتي هذه الدورة ضمن مشروع الشراكة مع الشباب الذي ينفذ بالشراكة ما بين مؤسسة(IREX) ونادي أهلي قلقيلية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) …

بينت عودة أن الورشة كان هدفها تنمية مهارات الخريجين و الانخراط في سوق العمل ، وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل واستكشاف طبيعة العمل داخل الشركات والمؤسسات، بالاضافة الى العمل على تطوير مهارات وامكانيات تساعده على الحصول على التدريب داخل المؤسسات.

وفي ختام الورشة تم فرز عدد من الخريجين على الشركات حسب التخصصات المطلوبة.