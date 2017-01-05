الشخصيات المستقلة تدعم الشباب للمشاركة السياسية لإنهاء الإنقسام

غزة/PNN-تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس التجمع يدعم مشاركة اللجان الشبابية للمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية.

وأكد الدكتور كامل الشامي عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة علي تبني التجمع كافة الطاقات الشبابية المستقلة للمشاركة بالأجيال في كافة مناحي الحياة السياسية وليكون الدور المتقدم نحو الاستفادة من كل الجهود الشبابية المخلصة. حيث تم التوقيع علي المذكرة من كل القوي والفصائل والشخصيات المستقلة.

وثمن المستشار فرج البلتاجي عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة علي الدور الكبير للاتحاد العام للمراكز الثقافية للوصول الي برنامج مشترك لتطوير الأداء المهني لكل اللجان الشبابية. حيث شارك كل من الأستاذ عيسي محرم والأستاذة فاطمة محمدين اعضاء سكرتاريا تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة.

وأضاف المهندس محمد الشيخ خليل عضو قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة ان المطلوب من الجميع بذل المزيد من الجهود للعمل علي إنهاء الإنقسام المؤسف والانتباه لتطوير المؤسسات الفلسطينية للوصول لبناء الدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.