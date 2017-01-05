مشعل والاحمد يبحثان المصالحة والمجلس الوطني

الدوحة/PNN-بحث عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ومفوض العلاقات الوطنية في الحركة عزام الأحمد، في العاصمة القطرية الدوحة، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية ملف المصالحة، ومشاركة “حماس” في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني.

وناقش الطرفان الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام، وسبل تحقيق المصالحة، والشراكة بين فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

وشددا الطرفان على ضرورة استئناف الجهود لإزالة العقبات أمام تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة برعاية مصر مع كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

كما، وناقشا ضرورة سرعة إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة، في ظل التطورات التي شهدتها القضية مؤخراً، وضرورة حشد الطاقات وتوحيدها لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، وتحقيق أهدافه الوطنية بإنهاء الاحتلال.

بدوره، عبر مشعل باسم حركة “حماس” عن تهانيه الحارة لحركة فتح على نجاح مؤتمرها السابع، وأكد على أهمية تعزيز جهود إنهاء الانقسام في أسرع وقت.

وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات والتشاور بين الجانبين ومع كافة الأطراف المعنية لتحقيق ذلك.

كما، وحضر اللقاء عضو المكتب السياسي موسى ابو مرزوق، وعدد من قادة حركة حماس، وسفير فلسطين في الدوحة منير غنام.