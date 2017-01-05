ضبط العاب ناريه ومواد زراعية ممنوعة من التداول

رام الله /PNN-تمكنت الضابطة الجمركية اليوم الخميس في محافظة جنين من ضبط 96 علبة العاب ناريه ممنوعة قانونيا و165 لتر مواد زراعية ممنوعة من التداول ومخالفة للقوانين والانظمة .

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام للضابطة الجمركية ان عمليتا الضبط تمت بشكل منفصل حيث ان المبيدات الزراعية تم ضبطها بناء على معلومة من دائرة الاستخبار الجمركي للضابطة الجمركية بوجود كمية من المبيدات الزراعية في احدى المحلات الزراعية حيث تم تحريك دورية الى المكان ومصادرة الكمية وتسليمها الى جهات الاختصاص في وزارة الزراعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي نفس السياق افاد البيان ان عملية ضبط الألعاب الناريه تمت بناء على معلومة اخرى من دائرة الاستخبار الجمركي بوجود كمية من الالعاب الناريه في احدى المحلات التجاريه بالمدينه حيث تم تحريك دورية الى المكان واستدعاء الأخوه في وزارة الاقتصاد الوطني ومصادرة الكمية بناء على قرار وزارة الاقتصاد والتحرز على الكمية لدى الضابطة الجمركية لحين قرار الاتلاف .

وتهيب الضابطة الجمركية بالاخوة المواطنين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني .