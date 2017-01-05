وفد برلماني بريطاني يزور مقر اتحاد كرة القدم

القدس/PNN- زار وفد من أعضاء البرلمان البريطاني، مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، واستاد الشهيد فيصل الحسيني، في بلدة الرام، شمال مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس.

وقالت مدير العلاقات الدولية، نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم سوزان شلبي، إن الهدف من زيارة الوفد الذي كان يترأس فريق عمل “الفيفا” ضد اللاسامية و”الإسلاموفوبيا”، هو التأكد من وجود مظاهر عنصرية تمارس خلال المسابقات الرياضية في المنطقة وخاصة من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تشهد العديد من مظاهر العنصرية داخل ملاعبها، إلى جانب ممارساتها ضد الرياضة الفلسطينية.

وأكدت أن الرياضة الفلسطينية لم تسجل عليها أي نقاط سلبية خلال الفترة الماضية على الصعيد المحلي أو القاري أو الدولي. وأشارت أن ما تعانيه الرياضة الفلسطينية في ظل الانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على صعيد حركة وتنقل الرياضيين وبناء المنشآت ودخول المعدات الرياضية إضافة إلى نشاط أندية المستوطنات غير الشرعية المقامة على أرضٍ محتلة وفقاً للقوانين الدولية.

وأضافت شلبي أن الوفد تطرق إلى عمل لجنة الرقابة الدولية على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية، برئاسة طوكيو سيكسويل.

من جهته، قال رئيس الوفد جون مان، إن هدف الزيارة هو الاطلاع على اهتمامات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعمله المستمر في تطوير اللعبة، وخاصة فيما يتعلق بالفئات العمرية.

وأضاف أنه لمس الصعوبات التي تعاني منها الرياضة الفلسطينية على عدة أصعدة. وتطرق لقضية نقص المياه في ملعب الشهيد فيصل الحسيني “المعشب صناعياً”، والتي أدت إلى عدم وجود عشب طبيعي حسب مواصفات “الفيفا”، وهو ما يستوجب إعادة النظر فيه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.