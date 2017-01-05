بسام ولويل رئيساً للمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص

رام الله/PNN – تسلم بسام ولويل، رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، رئاسة المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص اليوم، الخميس، وذلك حسب الاتفاق بين مؤسسات المجلس، لتنتقل أمانة السر إلى اتحاد الصناعات الفلسطينية للأشهر الستة القادمة.

وقال ولويل خلال مراسيم تسلم أمانة سر المجلس، أنه سيعتمد خطة عمل تقوم على أساس “مأسسة العمل داخل المجلس التنسيقي وتعزيز الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم خطة التنمية الوطنية من جهة وتمكين الاقتصاد الوطني الذي يمثل اللبنة الأساسية في بناء الدولة الفلسطينية العتيدة”.

وأضاف ولويل أن “هناك حاجة لتعزيز العمل الجماعي بين مختلف مؤسسات القطاع الخاص وتحديد واضح للأولويات لا سيما في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم”.

يذكر أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص يضم في عضويته اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين، مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد، اتحاد الغرف التجارية الصناعية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، جمعية البنوك، اتحاد شركات انظمة المعلومات – بيتا، جمعية الفنادق العربية، اتحاد شركات التامين، اتحاد المقاولين الفلسطينيين، مجلس الشاحنين الفلسطيني ومنتدى سيدات الاعمال.

فيما تنتقل أمانة السر دوريا لدى كل من المؤسسات الأربع الرئيسية كل ستة اشهر وهي اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين ومركز التجارة الفلسطيني “بالتريد” واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الفلسطينية.