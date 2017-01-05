سرير ذكي يمنع الشخير

الشخير من أكثر أسباب القلق لصاحبه والنائم بجواره أو في مكان قريب يصل إليه صوته، لكن العلم ربما يكون قاب قوسين من التغلب على هذه المشكلة المؤرقة وتصبح حدثًا من الماضي.

فقد ظهر في “معرض إلكترونيات المستهلك” بمدينة لاس فيغاس الأميركية ابتكار جديد لسرير ذكي يتحرك تلقائيا لتعديل وضعية النائم عندما يرصد نوبة شخير صادرة عنه، مما يوفر على شريكه عناء النهوض والنوم على الأريكة في محاولة للحصول على ليلة نوم هادئة.

وهذا الفراش المسمى “السرير الذكي 360″، الذي يمكن تعديل مرتبته لتتلاءم مع وضعيات الجسم بتتبع عادات النائم وإيقاظه في الوقت المناسب، يمكنه رصد صوت الشخير والاستجابة برفع رأس النائم درجات قليلة بما يجعل مجرى الهواء سالكا.

ومن خصائص السرير أيضًا أنه يقوم بتدفئة قدمي النائم وإرسال بيانات أنماط نومه إلى تطبيق خاص.

ويأتي الابتكار وسط توجه جديد في تكنولوجيا النوم، وهي الأدوات التي تصمم لمساعدة المستهلكين المشحونة أوقاتهم بكثرة المشاغل للحصول على أفضل قسط من الراحة الممكنة في خضم هذه الحياة العصرية سريعة الحركة.

ولأول مرة يقدم هذا المعرض السنوي، الذي يقام منذ 50 عامًا، “سوق تكنولوجيا النوم” التي تكرس لأدوات مثل أجهزة الإنذار الصامتة التي توقظ مستخدمها بلطف، والأضواء الذكية التي تحاكي طلوع الشمس التدريجي.

ومن بين الأجهزة التي كشف النقاب عنها هذا الأسبوع “العندليب”، وهو مكبر صوت يغمر الغرفة بضوضاء مبرمجة تلغي الضوضاء الخارجية أو المنبعثة من الغرف الأخرى، وأيضا جهاز استشعار صدري يعمل بالبلوتوث يهتز بلطف لتنبيه مرتديه إلى إبطاء نفسه.

المصدر: ديلي تلغراف