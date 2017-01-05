تعرفى على المشروب الذى يقضى على الشعر الابيض ويعيد الى الشعر لونه الطبيعى

نظراً لما تحتويه الخميرة البيرة من المركبات فهي تعتبر من العوامل الهامة التى تحسن من أداء الجسم ، وهى تختلف بصورة كبيرة عن الانواع الاخرى المتعارف عليها من الخميرة فهي تتواجد على شكل حبيبات اوفى شكل مسحوق ،فإضافة الى فوائدها المذهلة لتقليل نسبة الكوليسترول وتنظيم عمل البنكرياس وتحسين كفاءة القلب والكثير من الفوائد الاخرى فهي ايضاً تعمل على اعادة الشعر الى لونه الطبيعي بل وتمنع ظهوره ايضاً.

ويرتبط الشعر الصحي ارتباطاً وثيقاً بالتغذية الصحيحة والتي توفر للشعر العناصر التى يحتاجها مثل الحديد والزنك الى جانب مركبات اخرى مثل حمض البانتوثينتيك وحمض بارا امينو بنزويك وعدم احتواء الغذاء على هذه المواد يؤدى الى ضعف الشعر وظهور الشعر الابيض . وتناول الخميرة مرتين يعمل على مد الجسم بهذه العناصر والمركبات .

ونظراً للفوائد المذهلة للخميرة فقد اتجهت الدول الى انتاجها فى صورة اقراص لمد الجسم بالعناصر التى يحتاجها

وقد اثبتت التجارب ان تناول الخميرة مرتين يومياً يمنع ظهور الشعر الابيض ليس هذا فحسب بل يعيد الى الشعر لونه الطبيعي