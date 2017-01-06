الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية

رام الله /PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت بأن يكون الجو يوم غد السبت صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وسبق ذلك أن نفى مدير دائرة الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد، أن تكون هناك فرصة لتساقط الثلوج الأسبوع المقبل.

وأكد أبو أسعد خلال اتصال هاتفي مع “وفا”، أن المنخفض المتمركز غرب جزيرة قبرص الذي كان متوقعا أن يكون قويا وعميقا الأسبوع المقبل، انحرف نتيجة سرعة الرياح، والتأثير سيقتصر على انخفاض ملموس على درجات الحرارة أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء، وتساقط أمطار خفيفة على المناطق الشمالية.