السعودية تقرر رفع أعداد الحجاج بدءًا من الموسم المقبل

السعوديه/PNN-أعلنت السعودية أنها سترفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بدءًا من موسم الحج القادم، وذلك بعد 4 سنوات متتالية من تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج نظرًا لأعمال التوسعة في الحرم المكي، دون أن تذكر عدد الزيادة.

ورفعت المملكة درجة جاهزيتها لاستقبال الأعداد الإضافية من ضيوف الرحمن، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء بعض مراحل التوسعة الكبرى التي يشهدها المسجد الحرام.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن وزير الحج والعمرة شكر الأسرة الحاكمة “بمناسبة الموافقة على رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بموسم حج هذا العام 1438، ورفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج، بما يتفق والضوابط المنظمة لذلك”.

وأكد خلال استقباله اليوم رؤساء وفود الحج في الدول العربية والإسلامية في مدينة جدة أن جميع القطاعات العاملة في وزارة الحج والعمرة والمؤسسات المرتبطة بها رفعت درجة الجاهزية للتهيؤ لاستقبال الأعداد الإضافية للحجاج في حج هذا العام بما يتوافق والحاجة الفعلية.

وكانت السعودية قامت خلال الأربع السنوات الماضية على التوالي (1434-1437هـ) بتخفيض عدد حجاج الداخل بنسبة 50%، وعدد حجاج الخارج بنسبة 20%؛ بسبب أعمال التوسعة التي يشهدها الحرم المكي.

وبلغ إجمالي عدد الحجاج العام الماضي (1437هـ) مليون و862 ألف و909 حاج، في مقابل 3.1 ملايين شخص أدوا فريضة الحج عام (1433هـ) غالبيتهم من خارج السعودية، وذلك في آخر عام حج قبل العمل بتخفيض عدد الحجاج.

يذكر أن حصة كل دولة من الحجاج مرتبط باتفاقيات سابقة، وهي ألف حاج لكل مليون نسمة من العدد الإجمالي لسكان الدولة.