وفد من أعضاء البرلمان البريطاني يزور مقر الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم واستاد الشهيد فيصل

القدس /PNN– قام وفد من أعضاء البرلمان البريطاني، صباح الخميس، بزيارة إلى مقر الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، واستاد الشهيد فيصل الحسيني، بالرام، في إطار جولة يقوم بها الوفد إلى إسرائيل وفلسطين.

وأوضحت مدير العلاقات الدولية، نائب رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، سوزان شلبي، أن الهدف من زيارة الوفد البرلماني البريطاني ومن ضمنهم رئيس الوفد، النائب “جون مان” الذي كان يترأس فريق عمل “الفيفا” ضد اللاسامية والإسلاموفوبيا، هو التأكد من وجود مظاهر عنصرية تمارس خلال المسابقات الرياضية في المنطقة وخاصة في إسرائيل التي تعاني من ممارسة العديد من المظاهر العنصرية داخل الملاعب الإسرائيلية وتحديداً ما يمارسه نادي بيتار القدس من عنصرية ضد العرب والمسلمين.

وأشارت شلبي إلى أنه تمت الإجابة عن كافة الإستفسارات التي تم طرحها من قبل الوفد البرلماني البريطاني حول احتمال وجود أية مظاهر عنصرية في الرياضة الفلسطينية، مؤكدة أن الرياضة الفلسطينية لم تسجل عليها أي نقاط سلبية خلال الفترة الماضية على الصعيد المحلي أو القاري أو الدولي، ومشيرة في الوقت ذاته على أن ما تعانيه الرياضة الفلسطينية هو وجود الانتهاكات والممارسات العنصرية التي تمارس من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية على صعيد حركة وتنقل الرياضيين وبناء المنشآت ودخول المعدات الرياضية إضافة إلى نشاط أندية المستوطنات غير الشرعية المقامة على أرضٍ محتلة وفقاً للقوانين الدولية.

وأضافت شلبي أن الوفد تطرق إلى عمل لجنة الرقابة الدولية على ممارسات الإحتلال الإسرائيلي بحق الرياضة الفلسطينية، برئاسة السيد طوكيو سيكسويل.

بدوره قال السيد جون مان، إن الهدف من الزيارة الإطلاع على اهتمامات الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعمله المستمر في تطوير اللعبة، وخاصة فيما يتعلق بالفئات العمرية، إضافة خطط الإتحاد وطموحاته المستقبلية.

وعن انطباعاته حول زيارته الميدانية، أشار مان إلى أنه لمس مدى الصعوبات التي تعاني منها الرياضة الفلسطينية على عدة أصعدة خلال زيارة الوفد البرلماني، منوهاً على سبيل المثال إلى قضية نقص المياه في ملعب الشهيد فيصل الحسيني “المعشب صناعياً”، والتي أدت إلى عدم وجود عشب طبيعي حسب مواصفات “الفيفا”، وهو ما على الإتحاد الدولي لكرة القدم النظر فيه وإيجاد الحل المناسب.

هذا وقام الوفد البرلماني البريطاني بجولة داخل مقر اتحاد كرة القدم، واستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، حيث رحبت شلبي باسم اللواء جبريل الرجوب رئيس الإتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي بالوفد الضيف، كما تم تقديم هدايا تذكارية لأعضاء الوفد البرلماني قبل مغادرتهم مقر الإتحاد.